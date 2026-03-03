الثلاثاء 2026-03-03 11:23 ص

ردا على الغارات .. حزب الله يعلن استهداف 3 قواعد إسرائيلية

الثلاثاء، 03-03-2026 10:43 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن حزب الله، الثلاثاء، استهدافه 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، "ردا" على الغارات المتواصلة على لبنان بما في ذلك معقله في ضاحية بيروت الجنوبية، في تصعيد أعقب هجومه على موقع عسكري جنوب حيفا "ثأرا" لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.اضافة اعلان


وأورد الحزب في 3 بيانات أنه "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة"، استهدف مقاتلوه بالمسيرات الانقضاضية كلا من قاعدة رامات دافيد الجوية، وقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية في شمال اسرائيل.

كما استهدف بصلية صاروخية قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل.

