ردا على الغارات .. حزب الله يعلن استهداف 3 قواعد إسرائيلية

وأورد الحزب في 3 بيانات أنه "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة"، استهدف مقاتلوه بالمسيرات الانقضاضية كلا من قاعدة رامات دافيد الجوية، وقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية في شمال اسرائيل.
كما استهدف بصلية صاروخية قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل.
سكاي نيوز
-
