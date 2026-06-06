رد إيراني على تصريحات الرئيس اللبناني بشأن المفاوضات مع واشنطن

08:13 ص

الوكيل الإخباري- رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، تصريحات الرئيس اللبناني جوزاف عون، التي وصف فيها لبنان بأنه ورقة مساومة في يد طهران. اضافة اعلان





وكان عون قد قال، الجمعة، إن إيران تستخدم لبنان كورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وإن الشعب اللبناني يدفع ثمن مصالح إيران.



وكتب عراقجي على موقع "إكس": "لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران، لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن طويل".



وأضاف: "سيدي الرئيس، أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي".





