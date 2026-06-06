السبت 2026-06-06 08:24 ص

رد إيراني على تصريحات الرئيس اللبناني بشأن المفاوضات مع واشنطن

رد إيراني على تصريحات الرئيس اللبناني بشأن المفاوضات مع واشنطن
رد إيراني على تصريحات الرئيس اللبناني بشأن المفاوضات مع واشنطن
 
السبت، 06-06-2026 08:13 ص
الوكيل الإخباري-   رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، تصريحات الرئيس اللبناني جوزاف عون، التي وصف فيها لبنان بأنه ورقة مساومة في يد طهران.اضافة اعلان


وكان عون قد قال، الجمعة، إن إيران تستخدم لبنان كورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وإن الشعب اللبناني يدفع ثمن مصالح إيران.

وكتب عراقجي على موقع "إكس": "لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران، لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن طويل".

وأضاف: "سيدي الرئيس، أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الدفاعات الجوية الكويتية تعترض هجمات صاروخية وطائرات مُسيّرة

عربي ودولي الدفاعات الجوية الكويتية تعترض هجمات صاروخية وطائرات مُسيّرة

رد إيراني على تصريحات الرئيس اللبناني بشأن المفاوضات مع واشنطن

عربي ودولي رد إيراني على تصريحات الرئيس اللبناني بشأن المفاوضات مع واشنطن

أجواء مستقرة ونهار صيفي معتدل في أغلب المحافظات

الطقس أجواء مستقرة ونهار صيفي معتدل في أغلب المحافظات

الحرائق تلتهم 800 دونم من حقول الحبوب والزيتون في بيرين

أخبار محلية الحرائق تلتهم 800 دونم من حقول الحبوب والزيتون في بيرين

الدفاع المدني - أرشيفية

خاص بالوكيل الأمن: صوت عصف أعقب تسرب غاز داخل مطعم في عين الباشا

قوات الاحتلال

فلسطين استشهاد رضيع متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي خمسة شهداء في غارة إسرائيلية على محافظة النبطية بجنوب لبنان

مديرية الأمن العام تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من مدارس المملكة

أخبار محلية الامن العام ينفي وفاة 5 أشخاص من عائلة داخل مزرعة في اربد



 
 






الأكثر مشاهدة

 