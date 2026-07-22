رسالة أمريكية إلى دمشق بعد بدء محاكمات أحداث السويداء

وأضاف المبعوث الأمريكي أن بلاده تشيد بالحكومة السورية لمتابعتها مسار المساءلة والعمل على تعزيز إعادة توحيد البلاد، مؤكدا أن مستقبل السويداء، من وجهة نظره، يكمن ضمن "سوريا ذات سيادة" يكون فيها الدروز مكونا أساسيا في دولة تتجاوز النزاع وتتجه نحو السلام والاستقرار والازدهار.
-
أخبار متعلقة
-
هيغسيث: لا نعيد تشكيل المجتمع الإيراني بل ضمان ألا يمتلكوا قنبلة نووية
-
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية
-
رويترز: ناقلتا نفط سعودي تعودان أدراجهما مع تدخل الحوثيين في الحرب
-
إيران تحذر من أي هجوم على المراكز النووية والحساسة: جميع مصالح أمريكا وحلفائها ستكون هدفا لهجوم قوي
-
الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا بدعوة من الحكومة السورية
-
وزير الحرب الأميركي يكشف تكلفة الحرب مع إيران
-
تقارير عن إقالة القائد العام للجيش الأوكراني سيرسكي
-
ترامب يوجه بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان