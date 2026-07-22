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رسالة أمريكية إلى دمشق بعد بدء محاكمات أحداث السويداء

السويداء
السويداء
 
الأربعاء، 22-07-2026 01:43 ص

الوكيل الإخباري-   اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك بدء الإجراءات القضائية بحق المتورطين في أحداث السويداء بمثابة خطوة مهمة نحو استعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز مسار المصالحة

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وقال باراك إن "المساءلة هي حجر الزاوية في المصالحة"، مشيرا إلى أن التقارير التي تفيد بمثول المتهمين بارتكاب "الفظائع المروعة" في السويداء أمام العدالة تمثل تطورا مهما على طريق استعادة الثقة في المؤسسات الحكومية السورية.

وأضاف المبعوث الأمريكي أن بلاده تشيد بالحكومة السورية لمتابعتها مسار المساءلة والعمل على تعزيز إعادة توحيد البلاد، مؤكدا أن مستقبل السويداء، من وجهة نظره، يكمن ضمن "سوريا ذات سيادة" يكون فيها الدروز مكونا أساسيا في دولة تتجاوز النزاع وتتجه نحو السلام والاستقرار والازدهار.

 
 


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