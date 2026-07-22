رسالة أمريكية إلى دمشق بعد بدء محاكمات أحداث السويداء

الوكيل الإخباري- اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك بدء الإجراءات القضائية بحق المتورطين في أحداث السويداء بمثابة خطوة مهمة نحو استعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز مسار المصالحة

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