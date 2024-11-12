رسالة للإسرائيليين مفادها: تيقظوا في تايلند

ومن جهته، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالنيابة عن جهاز الاستخبارات وقوة المهام الخاصة وقيادة الأمن القومي: "منذ عدة أشهر تجري أحداث عدة على الساحة التايلاندية، وتعمل قوات الأمن الإسرائيلية، بالشراكة مع قوات الأمن في تايلاند، على إحباطها".
وتابع: "في أعقاب المعلومات الأخيرة وفي ضوء الخوف المتزايد من تعرض الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء تايلاند للأذى، وجه مقر الأمن القومي رسالة إلى الجمهور مفادها ضرورة زيادة اليقظة في تايلاند".
وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يتغير مستوى التحذير من السفر إلى تايلاند".
ٍسكاي نيوز
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