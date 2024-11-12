 
الثلاثاء 2024-11-12 03:43 م
 

رسالة للإسرائيليين مفادها: تيقظوا في تايلند

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 12-11-2024 02:29 م
الوكيل الإخباري-   أكد مصدر أمني في إسرائيل أن الشرطة التايلاندية حذرت من نية تنفيذ هجوم ضد إسرائيليين، بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.اضافة اعلان


ومن جهته، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالنيابة عن جهاز الاستخبارات وقوة المهام الخاصة وقيادة الأمن القومي: "منذ عدة أشهر تجري أحداث عدة على الساحة التايلاندية، وتعمل قوات الأمن الإسرائيلية، بالشراكة مع قوات الأمن في تايلاند، على إحباطها".

وتابع: "في أعقاب المعلومات الأخيرة وفي ضوء الخوف المتزايد من تعرض الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء تايلاند للأذى، وجه مقر الأمن القومي رسالة إلى الجمهور مفادها ضرورة زيادة اليقظة في تايلاند".

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يتغير مستوى التحذير من السفر إلى تايلاند".

ٍسكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

صورة من الأرشيف

أسواق ومال دولة عربية الثالثة عالميا في تجارة الألماس

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاربعاء - تحذيرات

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

تعبيرية

فلسطين سلوفينيا: إسرائيل تحاول علنا تدمير مؤسسات الأمم المتحدة

ا

أسواق ومال دولة عربية الثالثة عالميا في تجارة الألماس

بنيامين نتنياهو

فلسطين النيابة العامة ترفض طلب نتنياهو في قضية الفساد الكبرى

أرشيفية

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1985 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

تعبيرية

أسواق ومال صعود صاروخي لـ"البيتكوين".. كم كنت ستكسب لو استثمرت فيها قبل أسبوع؟



 


الأكثر مشاهدة