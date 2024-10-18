 
الجمعة 2024-10-18 11:16 م
 
 

رسالة مؤثرة من ابن السنوار لأبيه .. متى تنتهي الحرب ؟

الشهيد يحيى السنوار
الشهيد يحيى السنوار
الجمعة، 18-10-2024 10:22 م
الوكيل الإخباري-  قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي عثر في المباني القريبة من مكان استشهاد يحيى السنوار في حي تل السلطان، على مجموعة من الرسائل تلقاها من ابنه البالغ من العمر عشر سنوات - وكذلك تلك التي أرسلها إليه بنفسه.اضافة اعلان


وفي الرسائل، كتب ابن السنوار لوالده: "متى تنتهي الحرب؟".

وذكرت القناة إن السنوار كان يبعث لإبنه الخطب ومواعظ تستهدف "إسرائيل".

وبحسب التقديرات، يبدو أن السنوار مكث عدة أسابيع في هذه المنطقة في رفح.

ولا توجد معلومات موثقة عن أبناء السنوار وعائلته بصفة عامة، نظرا لأنه كان ملاحقا طيلة الوقت حتى بعد خروجه من السجن عام 2011 في صفقة إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

والمعروف فقط أن السنوار تزوج عقب إطلاق سراحه من سيدة تدعى سمر محمد أبو زمر تصغره بـ18 عاماً. 

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي ثأراً للسنوار .. الحوثيون يتوعدون إسرائيل "بتصعيد عسكري مؤلم"

الشهيد يحيى السنوار

عربي ودولي رسالة مؤثرة من ابن السنوار لأبيه .. متى تنتهي الحرب ؟

الشهيد يحيى السنوار

فلسطين "فتح" تنعى قائد طوفان الأقصى الشهيد يحيى السنوار

تعبيرية

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

تعبيرية

فلسطين الأمم المتحدة: المزارعون الفلسطينيون يواجهون مخاطر وتحديات متفاقمة

بورصة عمان

اقتصاد محلي ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

مسيرات حزب الله الانقضاضية

عربي ودولي حزب الله يهاجم بالمسيرات قاعدة عسكرية في حيفا

جانب من التكريم

أخبار محلية اليرموك في المرتبة 42 وفق تصنيف "كيو أس 2025" للجامعات العربية



 


الأكثر مشاهدة