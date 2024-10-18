رسالة مؤثرة من ابن السنوار لأبيه .. متى تنتهي الحرب ؟

وفي الرسائل، كتب ابن السنوار لوالده: "متى تنتهي الحرب؟".
وذكرت القناة إن السنوار كان يبعث لإبنه الخطب ومواعظ تستهدف "إسرائيل".
وبحسب التقديرات، يبدو أن السنوار مكث عدة أسابيع في هذه المنطقة في رفح.
ولا توجد معلومات موثقة عن أبناء السنوار وعائلته بصفة عامة، نظرا لأنه كان ملاحقا طيلة الوقت حتى بعد خروجه من السجن عام 2011 في صفقة إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
والمعروف فقط أن السنوار تزوج عقب إطلاق سراحه من سيدة تدعى سمر محمد أبو زمر تصغره بـ18 عاماً.
سكاي نيوز
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