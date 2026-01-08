رسالة مصرية حاسمة بشأن السودان: لن نسمح بالتقسيم وتهديد أمننا القومي

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن بلاده تتضرر بشكل بالغ من الأزمة السودانية التي تمس بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى وجود خطوط مصرية حمراء في هذا الشأن.



وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك الخميس، مع مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عقب مباحثات في القاهرة، إن "أمن واستقرار السودان من أمن واستقرار مصر، ولن نقبل بأي مساس بالأمن القومي السوداني لأنه يمثل مساسا مباشرا بالأمن القومي المصري".

وأشار الوزير المصري أمام المسؤولة الأوروبية إلى الخطوط الحمراء التي أعلنتها مصر في السودان ورفض محاولات تقسيمه وإنشاء كيانات موازية، فضلا عن أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وأهمها القوات المسلحة.



وأكد أنه لا يمكن المساواة بين القوات المسلحة السودانية وأي مليشيات وكيانات أخرى، كما أعرب عن إدانة مصر للمذابح المروعة في الفاشر.



كما أشار الوزير المصري إلى تناوله بإسهاب قضية مياه النيل، مشددا على أنها قضية وجودية لمصر، وأن بلاده "لن تدخر جهدا ولن تتوان عن الدفاع عن مصالحها الوجودية بموجب القانون الدولي".



وحول قضية اليمن، شدد عبد العاطي على ثوابت الموقف المصري القائمة على دعم مصر للشرعية اليمنية، والحرص على دعم اليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعب اليمني، بما يمهد لاستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة ويضمن حرية الملاحة.



وقال إنه استعرض مع المسؤولة الأوروبية، "كل الجهود التي قامت بها مصر على أعلى المستويات مع الأشقاء في منطقة الخليج والأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وما بذلته من جهد على أعلى مستوى للعمل على خفض التصعيد".



وأعرب عن أمله في انخراط كل الفصائل اليمنية في الحوار اليمني – اليمني الذي يدشن قريبا في الرياض، مضيفا أنه استعرض مع المسؤولة الأوروبية مضمون الزيارتين اللتين أجراهما مؤخرا وزيرا خارجية السعودية وسلطنة عمان إلى مصر، والاتصالات التي تجريها مصر مع كل الأشقاء لخفض التصعيد.