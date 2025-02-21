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رسالة مصرية لأفيخاي أدرعي بعد نشره حديثا عن الرسول

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي
الجمعة، 21-02-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري-   ندد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والكاتب والباحث الإسلامي الشيخ سعد الفقي، بتصريحات أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، التي نشرها على صفحته الشخصية مستشهدا بحديث عن الرسول.اضافة اعلان


وكان أدرعي قد استشهد بحديث نبوي قال فيه: {إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مَرَّتْ به جِنَازَةٌ، فَقَامَ فقِيلَ: إنَّه يَهُودِيٌّ، فَقالَ: أَليسَتْ نَفْسًا}، وتساءل عن موقف من وصفهم بـ"الشامتين" من هذا الحديث في سياق عملية إعادة المختطفين الإسرائيليين.

ردا على ذلك، أكد الفقي في تصريحات صحفية أن أدرعي، الذي "يقتل القتيل ويمشي في جنازته"، يستشهد بحديث رسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشكل غير صحيح وفي غير موضعه، وهو افتراء على الواقع الذي نعيشه.

وأوضح الفقي أن المسلمين يعرفون قدر الميت باعتباره نفسا، لكن أدرعي تناسى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت النساء والأطفال والشيوخ وهدمت البيوت دون مراعاة للبعد الإنساني الذي يتشدق به.

وأشار الفقي إلى أن تسليم جثث الأسرى من قبل حماس تم بطريقة محترمة وإنسانية، وهو ما شهد به مندوب الصليب الأحمر الدولي.

واستطرد قائلا: "منذ متى يتحدث الصهاينة عن الإنسانية وهم لا يعرفون معناها؟ فقد ارتكبوا جرائمهم المتتالية وصدرت بحقهم قرارات أممية لم تنفذ".

وطالب الفقي المتحدث باسم جيش الاحتلال بالاعتذار والانزواء والعودة إلى بلاده ومسقط رأسه، داعيا إياه إلى الكف عن التضليل والكذب، الذي اعتاد عليه كلما ضاقت به السبل واختلت الموازين. وقال الفقي: "هل كان أدرعي ينتظر زفة بالورود لقتلاهم الذين قتلهم جيشه والقنابل الأمريكية الصنع؟

وهل كان ينتظر منحهم وساماً على جرائم ارتكبها الاحتلال؟".

وشدد الفقي على أنه كان يجب على أفيخاي مهاجمة جيش الاحتلال الذي قتل الأسرى بعد أن منحوا الأمان أثناء الأسر، وهو ما شهد به العالم بأسره. وأكد الفقي أن العرب لا يعيشون في وطن بديل على أرضهم، وعلى من جاء إليهم أن يعود من حيث أتى.

روسيا اليوم
 
gnews

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