رسالة من الرئيس الصيني إلى الزعيم الكوري الشمالي

الوكيل الإخباري- قال الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ إن الرئيس الصيني، أرسل رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي، عبر فيها عن استعداده لدفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام وتعزيز السلام الإقليمي والعالمي.

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