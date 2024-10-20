رسالة من الرئيس الصيني إلى الزعيم الكوري الشمالي

وقال شي في الرسالة: "ترتبط الصين وكوريا الشمالية بنفس الجبال والأنهار، وتزداد الصداقة التقليدية بين البلدين قوة مع مرور الوقت".
وأضاف: "أنا على استعداد لتقديم مساهمات أكبر، معكم، الرفيق الأمين العام، لقيادة العلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين الصين وكوريا الشمالية نحو التنمية المستدامة والمستقرة، وتعزيز رفاهية شعبي البلدين بشكل مطرد، وحماية السلام والاستقرار والتنمية والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي".
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