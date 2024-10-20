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رسالة من الرئيس الصيني إلى الزعيم الكوري الشمالي

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
الأحد، 20-10-2024 09:02 ص

الوكيل الإخباري-   قال الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ إن الرئيس الصيني، أرسل رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي، عبر فيها عن استعداده لدفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام وتعزيز السلام الإقليمي والعالمي.

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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، بعث بالرسالة يوم الأربعاء، ردا على رسالة قد أرسلها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في وقت سابق بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الصين في عام 1949.

وقال شي في الرسالة: "ترتبط الصين وكوريا الشمالية بنفس الجبال والأنهار، وتزداد الصداقة التقليدية بين البلدين قوة مع مرور الوقت".

وأضاف: "أنا على استعداد لتقديم مساهمات أكبر، معكم، الرفيق الأمين العام، لقيادة العلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين الصين وكوريا الشمالية نحو التنمية المستدامة والمستقرة، وتعزيز رفاهية شعبي البلدين بشكل مطرد، وحماية السلام والاستقرار والتنمية والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي".

 
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