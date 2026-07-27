رسالة من مسؤولين إسرائيليين سابقين إلى ترامب تحمل تحذيرات بشأن الضفة الغربية

وقال الموقعون، المنضوون تحت مظلة منظمة "قادة أمن إسرائيل"، وهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى في الجيش الإسرائيلي، والموساد، والشاباك، ووزارة الخارجية، إن موجة العنف المتزايدة قد تكون "أكثر تدميرًا" من هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول وتداعياتها.
وأُرسلت الرسالة إلى البيت الأبيض وإلى عدد من المسؤولين الأميركيين، بينهم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، حيث دعا الموقعون ترامب إلى التدخل المباشر واستخدام نفوذه للضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذا التصعيد. وجاء في الرسالة: "أنت وحدك من يستطيع منع هذه الكارثة. نأمل أن تنقل رسالة قوية وواضحة."
وكان نحو 600 شخصية إسرائيلية بارزة، بينهم رئيسا الوزراء الأسبقان إيهود أولمرت وإيهود باراك، وقادة أمنيون سابقون، قد وقعوا في يونيو/حزيران رسالة منفصلة حذروا فيها نتنياهو من اللجوء إلى القضاء الدولي والمحلي إذا استمر التغاضي عن ما وصفوه بـ"الإرهاب اليهودي" في الضفة الغربية.
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