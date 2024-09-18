رسالة نصية فجرت أجهزة "البيجر" في لبنان

ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول أميركي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعملية تفجير أجهزة الاتصال في لبنان بعد إتمامها.
وأضاف المسؤول أن إسرائيل أبلغت واشنطن بتنفيذ العملية من خلال إخفاء كمية قليلة من مواد متفجرة داخل أجهزة "البيجر".
وبوقت سابق، قال متحدث وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في موجز صحفي: "أستطيع القول إن الولايات المتحدة الأميركية ليس لها علاقة بهذا".
وأضاف: "لم يكن لدى الولايات المتحدة علم مسبق بهذه الحادثة، ونحن نقوم حاليًا بجمع المعلومات المتعلقة بذلك".
-
أخبار متعلقة
-
حسن نصرالله يوجه كلمة الخميس حول انفجارات "البيجر"
-
الاحتلال يعترض مسيرة لحزب الله قرب مدينة نهاريا
-
عقب استشهاد وإصابة الآلاف.. حزب الله يتوعد بمعاقبة إسرائيل
-
واشنطن: لا صلة لنا بتفجيرات لبنان
-
شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
ارتفاع عدد ضحايا انفجار الأجهزة اللاسلكية في لبنان
-
حماس تدين الهجوم على لبنان
-
لبنان: الأربعاء عطلة في جميع المؤسسات التعليمية