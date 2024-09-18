رسالة نصية فجرت أجهزة "البيجر" في لبنان

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن تقارير أميركية أفادت بأن إسرائيل فجرت أجهزة "البيجر" في لبنان من خلال رسائل نصية.



ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول أميركي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعملية تفجير أجهزة الاتصال في لبنان بعد إتمامها.



وأضاف المسؤول أن إسرائيل أبلغت واشنطن بتنفيذ العملية من خلال إخفاء كمية قليلة من مواد متفجرة داخل أجهزة "البيجر".



وبوقت سابق، قال متحدث وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في موجز صحفي: "أستطيع القول إن الولايات المتحدة الأميركية ليس لها علاقة بهذا".



وأضاف: "لم يكن لدى الولايات المتحدة علم مسبق بهذه الحادثة، ونحن نقوم حاليًا بجمع المعلومات المتعلقة بذلك".

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من جهتها ، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أجهزة النداء اللاسلكية "بيجر" التي انفجرت بأيدي عناصر حزب الله بشكل متزامن يوم الثلاثاء، تم تصنيعها في تايوان وقامت إسرائيل بتفخيخها قبل وصولها إلى لبنان.





وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء حادث انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية إلى 9، بالإضافة إلى 2800 جريح.





ويتهم حزب الله إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، لكن تل أبيب لم تعلن مسؤوليتها رسميا، إلا أن موقع "والا" العبري أكد -في وقت سابق الثلاثاء- أن إسرائيل هي من تقف وراء الهجوم.



