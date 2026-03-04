رسالة هامة للعرب والمسلمين من شيخ الأزهر .. وهذا ما جاء فيها

وأكد أن المرحلة الراهنة تستدعي تضافر الجهود العربية والإسلامية للحفاظ على الاستقرار وصون وحدة الأوطان، وتغليب صوت العقل والحكمة لتجاوز الأزمات وتجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر والصراعات.
وطالب الأزهر الشريف في بيان رسمي له بوقف الحرب في المنطقة فورًا، ووقف نزيف المزيد من دماء الأبرياء، وأعرب عن رفضه واستنكاره لانتهاك سيادة الدول العربية، والعدوان على أراضيها ومقدراتها، وترويع شعوبها الآمنة، وطالب بوقف هذه الانتهاكات فورًا، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يرفضه الخُلق والدين والقانون، مهما كانت المبررات أو الذرائع أو التعليلات.
وجدد الأزهر دعوته إلى المجتمع الدولي بالتدخل لإحلال السلام بالشرق الأوسط ومنع توسيع دائرة الصراعات.
وطالب الأزهر جميع الأطراف بضبط النفس والتعقل، وتغليب الحكمة والدين والإنسانية في هذه الأزمة الصعبة على الجميع، والعودة إلى مائدة الحوار والمفاوضات دون أي تأخير.
روسيا اليوم
-
