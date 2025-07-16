رسمياً .. إيقاف تام للعمليات العسكرية في السويداء

05:51 م

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الوكيل الإخباري- أعلن شيخ عقل طائفة الدروز، الشيخ يوسف جربوع، التوصل إلى اتفاق شامل لوقف جميع العمليات العسكرية في محافظة السويداء، وذلك عقب سلسلة من الاتصالات مع الدولة السورية، في أعقاب التوترات التي شهدتها المنطقة مؤخراً. اضافة اعلان





وقال الشيخ جربوع في بيان رسمي: "بعد الأحداث الأليمة التي وقعت في السويداء، أجرينا تواصلاً مباشراً مع الدولة السورية، وتوصلنا إلى اتفاق ينص على الإيقاف التام للعمليات العسكرية من جميع الأطراف".



وأشار إلى أن الاتفاق يشمل كذلك الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يضمن استقرار المنطقة والحفاظ على أمن المواطنين السوريين ووحدة النسيج الوطني.



وكالات

