الأربعاء 2025-07-16 07:41 م
 

رسمياً .. إيقاف تام للعمليات العسكرية في السويداء

جانب من الأحداث المؤسفة في السويداء
جانب من الأحداث المؤسفة في السويداء
 
الأربعاء، 16-07-2025 05:51 م
الوكيل الإخباري- أعلن شيخ عقل طائفة الدروز، الشيخ يوسف جربوع، التوصل إلى اتفاق شامل لوقف جميع العمليات العسكرية في محافظة السويداء، وذلك عقب سلسلة من الاتصالات مع الدولة السورية، في أعقاب التوترات التي شهدتها المنطقة مؤخراً.اضافة اعلان


وقال الشيخ جربوع في بيان رسمي: "بعد الأحداث الأليمة التي وقعت في السويداء، أجرينا تواصلاً مباشراً مع الدولة السورية، وتوصلنا إلى اتفاق ينص على الإيقاف التام للعمليات العسكرية من جميع الأطراف".

وأشار إلى أن الاتفاق يشمل كذلك الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يضمن استقرار المنطقة والحفاظ على أمن المواطنين السوريين ووحدة النسيج الوطني.

وكالات
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية حادث مروع على طريق الجفر يودي بحياة سائق صهريج محمّل بالنفط الخام

لل

مهرجان جرش ليلة أردنية بامتياز على أرض المسرح الجنوبي في مهرجان جرش 2025

لب

مهرجان جرش ليلة ليست ككل الليالي على المسرح الجنوبي مع فارس الأغنية السعودية خالد عبد الرحمن من

نور مهنا يُطرب جمهور "جرش" في ليلة من ليالي الزمن الجميل

مهرجان جرش نور مهنا يُطرب جمهور "جرش" في ليلة من ليالي الزمن الجميل

g

أسواق ومال ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تُجلي أكبر دفعة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

السلطات النيجيرية تنظم جنازة رسمية للرئيس السابق محمد بخاري

عربي ودولي نيجيريا تودّع محمد بخاري بجنازة رسمية وحداد وطني

عناصر من قوات "العصائب الحمراء" في الشام

عربي ودولي "العصائب الحمراء" تنشر رسالة تفوح منها رائحة الدماء لنتنياهو .. تفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة