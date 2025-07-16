رسمياً .. إيقاف تام للعمليات العسكرية في السويداء

وقال الشيخ جربوع في بيان رسمي: "بعد الأحداث الأليمة التي وقعت في السويداء، أجرينا تواصلاً مباشراً مع الدولة السورية، وتوصلنا إلى اتفاق ينص على الإيقاف التام للعمليات العسكرية من جميع الأطراف".
وأشار إلى أن الاتفاق يشمل كذلك الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يضمن استقرار المنطقة والحفاظ على أمن المواطنين السوريين ووحدة النسيج الوطني.
وكالات
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