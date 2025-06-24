رسمياً.. بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

07:06 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل، وقد دخل حيز التنفيذ فعلياً الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى إنهاء الصراع الذي استمر 12 يوماً. اضافة اعلان





وأوضح ترامب مساء الإثنين أن وقف إطلاق النار سيستمر مبدئياً لمدة 12 ساعة، على أن تُعتبر الحرب منتهية رسمياً بعد ذلك، في حال لم تُسجل أي خروقات.



وأكد الرئيس الأميركي أن العالم سيحيي نهاية حرب الـ12 يوماً بعد مرور 24 ساعة على تنفيذ الاتفاق، مثمناً شجاعة الطرفين في التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي.



وأضاف ترامب: "أود تهنئة إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، مشيراً إلى أن هذه الحرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وتدمر الشرق الأوسط بأكمله، لكن الجهود الدبلوماسية نجحت في تفادي ذلك.







