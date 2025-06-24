رسمياً.. بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

وأوضح ترامب مساء الإثنين أن وقف إطلاق النار سيستمر مبدئياً لمدة 12 ساعة، على أن تُعتبر الحرب منتهية رسمياً بعد ذلك، في حال لم تُسجل أي خروقات.
وأكد الرئيس الأميركي أن العالم سيحيي نهاية حرب الـ12 يوماً بعد مرور 24 ساعة على تنفيذ الاتفاق، مثمناً شجاعة الطرفين في التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي.
وأضاف ترامب: "أود تهنئة إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، مشيراً إلى أن هذه الحرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وتدمر الشرق الأوسط بأكمله، لكن الجهود الدبلوماسية نجحت في تفادي ذلك.
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