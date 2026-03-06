رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، دون أن يورد تفاصيل إضافية.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: دمّرنا قدرات إيران الصاروخية و24 سفينة خلال 3 أيام
-
ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم
-
رويترز: الصين تجري محادثات مع إيران للسماح بمرور النفط والغاز من مضيق هرمز
-
مسؤول اممي يحذر من انجرار اليمن في دورة عنف جديدة
-
ترامب: ندعم أي هجوم يشنه الأكراد على إيران
-
طائرات مسيّرة إيرانية تستهدف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام"
-
الرئيس الإيراني: سنتعامل بحزم مع أي تحرك انفصالي
-
البحوث الفلكية تحدد موعد أول أيام عيد الفطر