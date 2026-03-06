الجمعة 2026-03-06 01:05 ص

رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

الجمعة، 06-03-2026 12:32 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد التلفزيون الإيراني، مساء الخميس، ببدء موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، دون أن يورد تفاصيل إضافية.

 
 


