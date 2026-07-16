رصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن "يقتل" ترامب

وقالت المقاومة في بيان: "إن أبلغ شواهد السقوط الأخلاقي للإدارة الأمريكية هو تبجح المجرم ترامب بغدره وعدوانيته في استهداف قادة النصر، الشهيدين القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس (رضوان الله عليهما) هذا التبجح الوقح لم يزد دماءهما الزاكية إلا رفعة وخلودا، ولم يورث قاتلهما إلا خزيا أبديا وعارا يلاحقه وإدارته ما دامت الحياة".
وأضافت أن "المقاومة الإسلامية في العراق تعلن عن رصد مكافأة مالية قدرها (10) مليون دولار جُمعت من تبرعات أبنائها الأوفياء وأنصارها الأباة، مخصصة لمن يقتل المجرم ترامب، أو لمن يقضي بتخصيصها أو توجيهها لفرد، أو مجموعة، أو كيان، أو مؤسسة".
وختمت بالقول: "سيبقى أحرار العالم يلاحقون قاتل الأطفال والعلماء، فلن يذوق الطغاة طعم السكينة، ولن يجد المجرم مأمناً يتقي به غضبة الشرفاء، فالقصاص عهد مبرم في أعناق المجاهدين، ودماء الشهداء ستبقى لعنة تزلزل عروش المستكبرين، حتى يندحر المعتدين، وتتهاوى حصون الطغيان".
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