رصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن "يقتل" ترامب

الوكيل الإخباري- أعلنت ما تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق عن رصد مكافأة مالية قدرها (10) مليون دولارلمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقالت المقاومة في بيان: "إن أبلغ شواهد السقوط الأخلاقي للإدارة الأمريكية هو تبجح المجرم ترامب بغدره وعدوانيته في استهداف قادة النصر، الشهيدين القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس (رضوان الله عليهما) هذا التبجح الوقح لم يزد دماءهما الزاكية إلا رفعة وخلودا، ولم يورث قاتلهما إلا خزيا أبديا وعارا يلاحقه وإدارته ما دامت الحياة".

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وأضافت أن "المقاومة الإسلامية في العراق تعلن عن رصد مكافأة مالية قدرها (10) مليون دولار جُمعت من تبرعات أبنائها الأوفياء وأنصارها الأباة، مخصصة لمن يقتل المجرم ترامب، أو لمن يقضي بتخصيصها أو توجيهها لفرد، أو مجموعة، أو كيان، أو مؤسسة".