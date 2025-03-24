رغم اعتقاله .. "الشعب الجمهوري" يعلن إمام أوغلو مرشحا للرئاسة

وأجرى حزب الشعب الجمهوري الذي يعد قوة المعارضة الرئيسية، انتخابات تمهيدية، الأحد، كان إمام أوغلو المرشح الوحيد فيها.
ويعد إمام أوغلو الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في الانتخابات المقررة بعد 3 أعوام.
واحتجزت السلطات عدة صحفيين من منازلهم، حسبما قالت نقابة للعاملين في مجال الإعلام، الإثنين، في ظل تصاعد الاحتجاجات.
وكانت محكمة قد قضت، الأحد، بحبس إمام أوغلو رسميا، وأمرت باحتجازه لحين محاكمته بتهم فساد.
وكتبت النقابة على منصة "إكس": "لا تستطيع إخفاء الحقيقة من خلال إسكات الصحفيين"، مطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفيين.
ولم يرد تعليق فوري من السلطات بشأن احتجاز الصحفيين.
سكاي نيوز
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