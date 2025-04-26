السبت 2025-04-26 09:31 ص
 

رغم موقف مدريد .. 46 صفقة أسلحة إسبانية لإسرائيل منذ بدء الحرب

لقاء سابق بين سانشيز ونتنياهو في نوفمبر 2023
لقاء سابق بين سانشيز ونتنياهو في نوفمبر 2023
 
السبت، 26-04-2025 08:41 ص
الوكيل الإخباري-   كشف تقرير لمركز أبحاث أن إسبانيا أبرمت 46 صفقة مع شركات إسرائيلية متخصصة في مجال الأسلحة منذ اندلاع حرب غزة، رغم هجومها على إسرائيل بسبب هذه الحرب.اضافة اعلان


ووفقًا لـ"ديلاس"، وهو مركز أبحاث إسباني يساري مقره برشلونة ومتخصص في قضايا الأمن والدفاع، فإن الحكومة الإسبانية منحت شركات إسرائيلية 46 عقدًا بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يمثل خرقًا لتعهد حكومة مدريد بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل.

وتأتي هذه الاستنتاجات عقب صفقة أُلغيت مؤخرًا مع شركة إسرائيلية لتزويد الحرس المدني الإسباني بالذخيرة، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل الحكومة الائتلافية في مدريد التي يقودها الحزب الاشتراكي.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وهو أحد أكثر المنتقدين صراحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قد أوقف التعاملات العسكرية مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب.

سكاي نيوز
 
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لقاء سابق بين سانشيز ونتنياهو في نوفمبر 2023

عربي ودولي رغم موقف مدريد .. 46 صفقة أسلحة إسبانية لإسرائيل منذ بدء الحرب



 
 





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