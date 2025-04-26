رغم موقف مدريد .. 46 صفقة أسلحة إسبانية لإسرائيل منذ بدء الحرب

ووفقًا لـ"ديلاس"، وهو مركز أبحاث إسباني يساري مقره برشلونة ومتخصص في قضايا الأمن والدفاع، فإن الحكومة الإسبانية منحت شركات إسرائيلية 46 عقدًا بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يمثل خرقًا لتعهد حكومة مدريد بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل.
وتأتي هذه الاستنتاجات عقب صفقة أُلغيت مؤخرًا مع شركة إسرائيلية لتزويد الحرس المدني الإسباني بالذخيرة، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل الحكومة الائتلافية في مدريد التي يقودها الحزب الاشتراكي.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وهو أحد أكثر المنتقدين صراحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قد أوقف التعاملات العسكرية مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
سكاي نيوز
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