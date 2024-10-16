رقص 40 دقيقة .. هاريس وبايدن يسخران من ترامب "ما خطبه"

كما عاونها في حفلة السخرية هذه الرئيس الحالي جو بايدن. إذ تساءل ساخرا خلال فعالية انتخابية في فيلادلفيا: "ترامب وقف على المسرح لمدة 30 دقيقة ورقص.. ما الخطب مع هذا الرجل"، واصفا إياه بالفاشل.
بدورها سخرت هاريس من هذه الحادثة، حيث شاركت مجموعة من المقاطع على حساباتها بمواقع التواصل، تظهر ترامب وهو يتمايل على الألحان الموسيقة والأغاني: "آمل أن يكون بخير".
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