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رقص 40 دقيقة .. هاريس وبايدن يسخران من ترامب "ما خطبه"

المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب
المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب
الأربعاء، 16-10-2024 09:39 ص
الوكيل الإخباري-   بعدما قلب المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أحد تجمعاته الانتخابية إلى ما يشبه المهرجان الراقص، وجهت منافسته الديموقراطية كامالا هاريس سهام انتقاداته إليه.اضافة اعلان


كما عاونها في حفلة السخرية هذه الرئيس الحالي جو بايدن. إذ تساءل ساخرا خلال فعالية انتخابية في فيلادلفيا: "ترامب وقف على المسرح لمدة 30 دقيقة ورقص.. ما الخطب مع هذا الرجل"، واصفا إياه بالفاشل.

بدورها سخرت هاريس من هذه الحادثة، حيث شاركت مجموعة من المقاطع على حساباتها بمواقع التواصل، تظهر ترامب وهو يتمايل على الألحان الموسيقة والأغاني: "آمل أن يكون بخير".

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المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب

عربي ودولي رقص 40 دقيقة .. هاريس وبايدن يسخران من ترامب "ما خطبه"



 


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