رقم قياسي لبايدن قبل أسابيع من مغادرته السلطة

ولم يكن على جدول أعمال الرئيس أي أحداث عامة أمس، بعد عودته من رحلة إلى أمريكا الجنوبية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء.
واحتفى أفراد أسرته وأصدقاؤه وزملاؤه، بمن فيهم السيدة الأولى جيل بايدن والرئيس السابق باراك أوباما، ببايدن على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتبت نائبة الرئيس كامالا هاريس على إكس "عيد ميلاد سعيد لصديقي العزيز ورئيسنا الرائع جو بايدن".
وانسحب بايدن في يوليو/تموز الماضي من السباق الرئاسي بسبب اعتقاد شريحة من الناخبين أنه كبير السن جدا بالنسبة للوظيفة، وأثاروا تساؤلات حول لياقته الذهنية بعد أدائه المتعثر في المناظرة ضد الجمهوري دونالد ترامب في يونيو/حزيران.
وهزم ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، البالغة من العمر 60 عاما، في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، وقد يتجاوز ترامب الرقم القياسي لعمر بايدن في ولايته القادمة حيث سيكون عمره 82 عاما و7 أشهر عند انتقال الرئاسة التالي في 2029.
وكان الرقم القياسي السابق لأكبر رئيس في السلطة مسجلا باسم الجمهوري رونالد ريغان، إذ أكمل ولايته الثانية التي استمرت 4 سنوات في سن 77 عاما.
الجزيرة
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