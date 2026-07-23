روبيو: أي اتفاق نووي مع السعودية سيشمل ضمانات

وأضاف روبيو أن واشنطن تبحث دائما عن فرص لإبرام اتفاقات نووية مدنية، مشيرا إلى أن السعودية "شريك استراتيجي مهم"، وأنه "من المنطقي" التوصل إلى اتفاق نووي معها.
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