روبيو: أي اتفاق نووي مع السعودية سيشمل ضمانات

11:20 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تسعى إلى أن تكون "الشريك المفضل" في اتفاقات الطاقة النووية المدنية، مؤكدا أن أي اتفاق نووي مع السعودية أو أي دولة أخرى سيتضمن ضمانات وسيُعرض على الكونغرس. اضافة اعلان





وأضاف روبيو أن واشنطن تبحث دائما عن فرص لإبرام اتفاقات نووية مدنية، مشيرا إلى أن السعودية "شريك استراتيجي مهم"، وأنه "من المنطقي" التوصل إلى اتفاق نووي معها.









