روبيو: سألتقي مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل لبحث مسألة غرينلاند

وردًا على سؤال حول أسباب عدم استجابة الإدارة الأمريكية لمقترح كوبنهاغن مناقشة التطورات المتعلقة بغرينلاند، وما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستبعاد سيناريو التدخل العسكري، قال روبيو للصحفيين: "سألتقي بهم الأسبوع المقبل، وسنجري هذه المناقشات".
وتأتي تصريحات روبيو في أعقاب أزمة دبلوماسية أثارتها تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتكررة حول ضرورة سيطرة أمريكا على غرينلاند، ورفضه الصريح استبعاد الخيار العسكري لتحقيق ذلك.
روسيا اليوم
