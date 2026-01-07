الخميس 2026-01-08 12:03 ص

روبيو: سألتقي مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل لبحث مسألة غرينلاند

روبيو: سألتقي مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل لبحث مسألة غرينلاند
روبيو: سألتقي مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل لبحث مسألة غرينلاند
 
الأربعاء، 07-01-2026 11:21 م
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أنه يعتزم عقد اجتماع مع السلطات الدنماركية الأسبوع المقبل لبحث مسألة جزيرة غرينلاند.اضافة اعلان


وردًا على سؤال حول أسباب عدم استجابة الإدارة الأمريكية لمقترح كوبنهاغن مناقشة التطورات المتعلقة بغرينلاند، وما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستبعاد سيناريو التدخل العسكري، قال روبيو للصحفيين: "سألتقي بهم الأسبوع المقبل، وسنجري هذه المناقشات".

وتأتي تصريحات روبيو في أعقاب أزمة دبلوماسية أثارتها تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتكررة حول ضرورة سيطرة أمريكا على غرينلاند، ورفضه الصريح استبعاد الخيار العسكري لتحقيق ذلك.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة أدوية كوليسترول ضد السرطان

منخفض جوي عاصف وأمطار ممزوجة بالثلوج في طريقها إلى الأردن

الطقس منخفض جوي عاصف وأمطار ممزوجة بالثلوج في طريقها إلى الأردن

ل

طب وصحة ما أسباب النزيف الأنفي المتكرر.. وهل هو أمر طبيعي؟

ب

أسواق ومال البيتكوين المفقود.. هل تخفي فنزويلا 60 مليار دولار في خزينتها الرقمية؟

ب

عربي ودولي فون دير لاين تعترف بأن الاتحاد الأوروبي ليس مثاليا ونشأ من رحم الصراعات

مصر.. سقوط مستريح الذهب السوداني في قبضة الأمن

منوعات مصر.. سقوط مستريح الذهب السوداني في قبضة الأمن

روبيو: سألتقي مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل لبحث مسألة غرينلاند

عربي ودولي روبيو: سألتقي مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل لبحث مسألة غرينلاند

ل

أخبار محلية أردني رئيسا لمجلس إدارة المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي



 






الأكثر مشاهدة