روبيو: لا نشر للقوات في إيران وخطة طاقة للتخفيف من تداعيات الحرب

وقال روبيو إن واشنطن ستطبق برنامجا خاصا للطاقة للتخفيف من تداعيات العملية العسكرية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تستهدف المدارس عمدا ولا مصلحة لها في ضرب منشآت مدنية، وأن وزارة الحرب ستحقق في المزاعم المتعلقة باستهداف مدرسة في إيران.
وأضاف أن الضربات الأقوى داخل إيران لم تحدث بعد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة شنت هجوما استباقيا بعد علمها بخطط إسرائيل.
