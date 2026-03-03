روبيو: لا نشر للقوات في إيران وخطة طاقة للتخفيف من تداعيات الحرب

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تستعد لنشر قوات أميركية في إيران، مشيرا إلى أن التركيز الحالي ينصب على استهداف الصواريخ الباليستية والقدرات البحرية الإيرانية.

وقال روبيو إن واشنطن ستطبق برنامجا خاصا للطاقة للتخفيف من تداعيات العملية العسكرية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تستهدف المدارس عمدا ولا مصلحة لها في ضرب منشآت مدنية، وأن وزارة الحرب ستحقق في المزاعم المتعلقة باستهداف مدرسة في إيران.