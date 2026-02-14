روبيو: نعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا للتسوية في أوكرانيا

وكشف روبيو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن أن تشكيلة المشاركين في الاجتماع القادم قد تختلف عنها في السابق، ولفت إلى أن أطراف التفاوض تمكنت من تضييق قائمة القضايا الخلافية بشكل ملحوظ، مع استمرار العمل لحل القضايا الأكثر تعقيدا ولا تزال تشكل عقبة أمام التسوية.
وأكد أن الولايات المتحدة تواصل العمل على تحقيق شروط تلقى قبول روسيا، وأن الحل المنشود يجب أن يكون "عادلا ومستداما" ويحقق مصالح جميع الأطراف.
ولفت رغم ذلك إلى أن برنامج بيع الأسلحة الأمريكية للأوروبيين لتلبية احتياجات أوكرانيا مستمر ولم يتوقف.
روسيا اليوم
