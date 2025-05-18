روبيو ونتنياهو يناقشان الأوضاع في غزة في ثاني اتصال خلال 3 أيام

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس، إن روبيو ونتنياهو "ناقشا الوضع في غزة وجهودهما المشتركة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين".
وأجرى روبيو هذا الاتصال من روما حيث يشارك الأحد في قداس تنصيب البابا لاوون الرابع عشر.
وفي مقابلة مع شبكة "سي بي اس" تُبث الأحد، كرّر وزير الخارجية الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال: "نحن نؤيد إنهاء النزاع، ووقف إطلاق النار. لا نريد أن يعاني الناس كما عانوا، ونلوم حماس على ذلك، ولكن الحقيقة تبقى أنّهم يعانون".
وأكد أنه "في غياب مثل هذا الاتفاق (على وقف إطلاق النار)، نتوقع أن تواصل إسرائيل عملياتها" من دون التعليق مباشرة على توسيع الهجوم الإسرائيلي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في أبو ظبي الجمعة، "نحن ننظر في أمر غزة، وسنعمل على حل هذه المشكلة. الكثير من الناس يتضورون جوعا".
وفي السياق، أشار روبيو إلى أنّ "لهذا السبب نحن منخرطون بشكل نشط، حتى ونحن نتحدث الآن، في البحث عن طريقة لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين عبر آلية من نوع وقف لإطلاق النار".
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