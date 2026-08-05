روبيو يبحث مع نظيره البريطاني تعزيز دور أوروبا في ضمان أمنها

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت مرارا منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب مهامها في واشنطن العام الماضي، أنها تسعى لتسليم المزيد من المسؤوليات في مجال الأمن لحلفائها الأوروبيين.
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