روبيو يبحث مع نظيره البريطاني تعزيز دور أوروبا في ضمان أمنها

الوكيل الإخباري- بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره البريطاني إد ميليبند ملفات أمن أوروبا والوضع حول إيران.

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وجاء في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد، يوم الأربعاء، أنهما "بحثا أهمية تولي أوروبا دورا أكبر في ضمان أمنها".