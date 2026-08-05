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روبيو يبحث مع نظيره البريطاني تعزيز دور أوروبا في ضمان أمنها

روبيو
روبيو
 
الأربعاء، 05-08-2026 10:10 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره البريطاني إد ميليبند ملفات أمن أوروبا والوضع حول إيران.

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وجاء في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد، يوم الأربعاء، أنهما "بحثا أهمية تولي أوروبا دورا أكبر في ضمان أمنها".

 

وبشأن إيران أكد الوزيران "التمسك معا بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز ومنع إيران من تطوير وامتلاك السلاح النووي".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت مرارا منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب مهامها في واشنطن العام الماضي، أنها تسعى لتسليم المزيد من المسؤوليات في مجال الأمن لحلفائها الأوروبيين.

 

 
 


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