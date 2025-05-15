روبيو يتحدث عن موقف ترامب من التسوية في أوكرانيا

وأضاف روبيو على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الناتو: "كان رئيس الولايات المتحدة واضحا للغاية - إنه يريد أن ينتهي الصراع. وهو منفتح على أي آلية من شأنها أن تؤدي إلى السلام... نريد أن نرى تقدما في الموضوع. مهما كانت العملية الجارية أو الآلية التي ستظهر في الأفق، نحن منفتحون على الحوار البناء ونريد أن نكون مفيدين بأي شكل من الأشكال من أجل إنهاء الصراع".
وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة تريد أن ترى تقدما ملموسا في قضية التسوية الأوكرانية وهي مستعدة للمساعدة في ما هو ضروري لإنهاء الصراع هناك.
ومن المتوقع أن تجري المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول اليوم الخميس. وهي ستكون أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد اقترح في وقت سابق استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن يتوصل الطرفان خلال المفاوضات إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار.
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