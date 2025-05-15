الخميس 2025-05-15 01:15 م
 

روبيو يتحدث عن موقف ترامب من التسوية في أوكرانيا

ا
أرشيفية
 
الخميس، 15-05-2025 10:58 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن رئيس بلاده دونالد ترامب كان واضحا للغاية، فهو يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا، وهو منفتح على أي آلية تؤدي إلى التسوية.

وأضاف روبيو على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الناتو: "كان رئيس الولايات المتحدة واضحا للغاية - إنه يريد أن ينتهي الصراع. وهو منفتح على أي آلية من شأنها أن تؤدي إلى السلام... نريد أن نرى تقدما في الموضوع. مهما كانت العملية الجارية أو الآلية التي ستظهر في الأفق، نحن منفتحون على الحوار البناء ونريد أن نكون مفيدين بأي شكل من الأشكال من أجل إنهاء الصراع".

وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة تريد أن ترى تقدما ملموسا في قضية التسوية الأوكرانية وهي مستعدة للمساعدة في ما هو ضروري لإنهاء الصراع هناك.

اضافة اعلان


ومن المتوقع أن تجري المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول اليوم الخميس. وهي ستكون أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات.


وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد اقترح في وقت سابق استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن يتوصل الطرفان خلال المفاوضات إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

أخبار محلية استراتيجية جديدة للجمارك 2026–2028 برؤية تشاركية وشفافة

“مستشفى ابن الهيثم يشارك في معرض مينا الطبي (MENA MEDICAL EXPO) بمدينة بنغازي – ليبيا”

أخبار الشركات “مستشفى ابن الهيثم يشارك في معرض مينا الطبي (MENA MEDICAL EXPO) بمدينة بنغازي – ليبيا”

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي تصريحات مريبة من ترامب حول مصير القطاع - تفاصيل

الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : مواطن يقتل شقيقته رمياً بالرصاص

آثار الدمار في مستشفى غزة الأوروبي

فلسطين القطاع الصحي في غزة ينهار .. المستشفى الأوروبي خارج الخدمة

ل

أخبار محلية وزارة المياه تضبط 5 اعتداءات كبيرة على نبع في منطقة وادي السير

ل

عربي ودولي مصدر: الأتراك لا يعرفون هل سيصل ترامب إلى إسطنبول

ل

فلسطين 214 شهيدا صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام منذ الحرب على غزة



 
 





الأكثر مشاهدة