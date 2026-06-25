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روبيو يشارك في اجتماع مجلس التعاون قبل اختتام جولته

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
 
الخميس، 25-06-2026 11:07 ص
الوكيل الإخباري-   يختتم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس، في البحرين جولته الخليجية التي يسعى خلالها لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة إلى حرصها على حماية مصالحهم فيما تمضي في مفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الأميركي في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي، ويلتقي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد روبيو الأربعاء في الكويت أن واشنطن ستشرك حلفاءها الخليجيين "في المحادثات بشأن كل قرار يُتخذ في ما يتعلق بهذه المفاوضات" مع إيران، بعدما تعهد للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي "التزام الولايات المتحدة ضمان أمن الإمارات".

وتأثرت دول الخليج بتداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، عقب هجمات بصواريخ ومسيّرات.

وفي إطار الإعداد لما بعد حرب يرجح أن تُغيّر الكثير من الاعتبارات الجيوسياسية والأمنية، أفاد مصدر دبلوماسي الأربعاء، بأنه من المتوقع أن تستضيف الرياض في فترة مقبلة، قمة هدفها إصلاح العلاقات بين إيران وجيرانها في المنطقة.
 
 


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