روبيو يشارك في اجتماع مجلس التعاون قبل اختتام جولته

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الأميركي في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي، ويلتقي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكد روبيو الأربعاء في الكويت أن واشنطن ستشرك حلفاءها الخليجيين "في المحادثات بشأن كل قرار يُتخذ في ما يتعلق بهذه المفاوضات" مع إيران، بعدما تعهد للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي "التزام الولايات المتحدة ضمان أمن الإمارات".
وتأثرت دول الخليج بتداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، عقب هجمات بصواريخ ومسيّرات.
وفي إطار الإعداد لما بعد حرب يرجح أن تُغيّر الكثير من الاعتبارات الجيوسياسية والأمنية، أفاد مصدر دبلوماسي الأربعاء، بأنه من المتوقع أن تستضيف الرياض في فترة مقبلة، قمة هدفها إصلاح العلاقات بين إيران وجيرانها في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
من فنزويلا إلى اليابان وأمريكا.. لماذا شهد العالم هذا العدد الكبير من الزلازل اليوم؟
-
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في جنوب لبنان
-
فنزويلا تعلن حالة الطوارئ بعد زلزالين قويين
-
باكستان تنفي أنباء محاولة اغتيال قائد جيشها في سويسرا
-
ترامب: زلزالا فنزويلا تسببا في "عدد مروع من الوفيات"
-
وزير الخزانة الأمريكي: الوضع الاقتصادي دفع الإيرانيين للتفاوض
-
ترامب: أردوغان كاد يدخل الحرب إلى جانب إيران لولا تدخلي
-
ترامب: الشيوخ يغير موقفه ويرفض قرار وقف الحرب على إيران