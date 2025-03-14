روبيو يكرر دعوته روسيا واوكرانيا لتقديم "تنازلات"

وقال روبيو للصحافيين بعد مباحثات وزراء خارجية الدول الاعضاء في المجموعة في كندا إن "السبيل الوحيد لوضع حد لهذه الحرب هو إجراء عملية مفاوضات"، مضيفا أن "المفاوضات، سواء كانت في مجال الاعمال او التجارة او الجغرافيا السياسية، تفترض ان يقدم الطرفان تنازلات".
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