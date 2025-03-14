روبيو يكرر دعوته روسيا واوكرانيا لتقديم "تنازلات"

الوكيل الإخباري- كرر وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو الجمعة دعوته روسيا واوكرانيا الى تقديم "تنازلات" بعد بيان ختامي لمجموعة السبع اكد دعمه لوحدة اراضي اوكرانيا.

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