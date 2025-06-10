الثلاثاء 2025-06-10 08:19 م
 

روسيا أنجزت تبادل الدفعة الثانية من أسرى الحرب مع أوكرانيا

أسرى حرب أوكرانيون، ينزلون من حافلة بعد عملية تبادل أسرى
أسرى حرب أوكرانيون، ينزلون من حافلة بعد عملية تبادل أسرى
 
الثلاثاء، 10-06-2025 06:39 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها تبادلت جنودا أسرى مع أوكرانيا في إطار دفعة ثانية ضمت أكثر من ألف أسير حرب، نص عليها اتفاق أبرم خلال مباحثات سلام جرت بين الطرفين الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بموجب الاتفاقات الروسية-الأوكرانية التي حصلت في الثاني من حزيران/يونيو في إسطنبول، عادت المجموعة الثانية من الجنود الروس" مضيفة "في المقابل سُلمت مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين".
 
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