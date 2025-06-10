روسيا أنجزت تبادل الدفعة الثانية من أسرى الحرب مع أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بموجب الاتفاقات الروسية-الأوكرانية التي حصلت في الثاني من حزيران/يونيو في إسطنبول، عادت المجموعة الثانية من الجنود الروس" مضيفة "في المقابل سُلمت مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين".
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