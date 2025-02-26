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روسيا: أولوية التسوية في الشرق الأوسط إقامة دولة فلسطينية مستقلة

علم روسيا
علم روسيا
الأربعاء، 26-02-2025 12:05 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تسوية القضايا في منطقة الشرق الأوسط يجب أن تستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي، وعلى سلم أولوياتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي: إن "الوضع في الأراضي الفلسطينية مقلق للغاية، ويجب تسويته على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقق السلام العادل والشامل في المنطقة".

 
gnews

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