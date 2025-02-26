روسيا: أولوية التسوية في الشرق الأوسط إقامة دولة فلسطينية مستقلة

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تسوية القضايا في منطقة الشرق الأوسط يجب أن تستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي، وعلى سلم أولوياتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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