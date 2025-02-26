روسيا: أولوية التسوية في الشرق الأوسط إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي: إن "الوضع في الأراضي الفلسطينية مقلق للغاية، ويجب تسويته على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقق السلام العادل والشامل في المنطقة".
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