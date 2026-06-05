روسيا: ارتفاع الناتج المحلي بنحو 1.3%

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.3% خلال شهر نيسان الماضي، في مؤشر على استمرار النشاط الاقتصادي وتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية رغم التحديات المرتبطة بالبيئة الاقتصادية العالمية.

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