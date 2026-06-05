الجمعة 2026-06-05 10:48 م

روسيا: ارتفاع الناتج المحلي بنحو 1.3%

روسيا
روسيا
 
الجمعة، 05-06-2026 09:58 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.3% خلال شهر نيسان الماضي، في مؤشر على استمرار النشاط الاقتصادي وتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية رغم التحديات المرتبطة بالبيئة الاقتصادية العالمية.

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وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي، إن النمو جاء مدفوعًا بتحسن الأداء في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مع استمرار تنفيذ برامج الدعم الاقتصادي والاستثماري، بما يعزز استقرار النشاط الاقتصادي ويدعم وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة.

 
 


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