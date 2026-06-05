روسيا: ارتفاع الناتج المحلي بنحو 1.3%

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي، إن النمو جاء مدفوعًا بتحسن الأداء في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مع استمرار تنفيذ برامج الدعم الاقتصادي والاستثماري، بما يعزز استقرار النشاط الاقتصادي ويدعم وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة.
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