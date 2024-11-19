 
الثلاثاء 2024-11-19 01:47 م
 

روسيا: استخدام السلاح النووي إجراء قسري شديد

سلاح نووي روسي
سلاح نووي روسي
الثلاثاء، 19-11-2024 01:04 م
الوكيل الإخباري-  قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء في تعقيب على مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العقيدة النووية المحدثة، إن نشر العقيدة النووية المحدثة لروسيا جاء في الوقت المناسب وأن استخدام الأسلحة النووية إجراء قسري شديد.اضافة اعلان


وأضاف أن تحديث العقيدة النووية كان مطلوبا لتتماشى الوثيقة مع الوضع السياسي الراهن، مشيراً إلى أن روسيا تتخذ دائما موقفا مسؤولا وتبذل جهودا للحد من التهديد النووي.

وأشار إلى أن الجيش الروسي يراقب الوضع عن كثب وسط الحديث عن خطط لاستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى في منطقة كورسك الروسية.

وأوضح أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2023، في سياق الحرب التي يشنها الغرب ضد روسيا الاتحادية، وستستمر حتى تحقيق أهدافها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع اليوم الثلاثاء مرسوم العقيدة النووية المحدثة.

 والمبدأ الأساسي في هذه العقيدة هو سياسات روسيا في مجال الردع النووي، والتي تتلخص في:

الأسلحة النووية هي إجراء قياسي لحماية سيادة البلاد بسبب ظهور تهديدات ومخاطر عسكرية جديدة.
توسيع فئة الدول والتحالفات العسكرية الخاضعة للردع النووي.

إضافة قائمة التهديدات العسكرية التي تتطلب مثل هذه الإجراءات لتحييدها.

العدوان من أي دولة غير نووية ولكن بمشاركة أو دعم دولة نووية يعتبر هجوما مشتركا على روسيا الاتحادية.

الرد النووي من روسيا ممكن في حالة وجود تهديد خطير لسيادتها، حتى في حالة الهجوم عليها بالأسلحة التقليدية، أو الهجوم على حلفائها، كالهجوم مثلا على بيلاروسيا.

في حالة إطلاق واسع النطاق للطائرات العسكرية وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار وطائرات أخرى وعبورها للحدود الروسية.

سكاي نيوز
 
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