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روسيا: استهداف موانئ أوكرانية ليلا وإصابة 4 سفن

علم روسيا
علم روسيا
 
الأربعاء، 15-07-2026 09:47 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء إن قواتها واصلت خلال الليل هجماتها على موانئ أوكرانية تتعامل مع شحنات مخصصة للجيش الأوكراني.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أنها استهدفت عددا من الأهداف في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك في منطقة أوديسا الأوكرانية بأسلحة جوية موجهة بدقة وطائرات مسيرة هجومية.

وأضافت أنها قصفت مرافق بنية تحتية للموانئ المستخدمة لتفريغ الوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى خزانات وقود.

وقالت الوزارة في بيان إن أربع سفن تنقل شحنات للقوات المسلحة الأوكرانية تعرضت للقصف في ميناءي تشورنومورسك ودنيبرو.
 
 


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