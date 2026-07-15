روسيا: استهداف موانئ أوكرانية ليلا وإصابة 4 سفن

وأوضحت الوزارة أنها استهدفت عددا من الأهداف في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك في منطقة أوديسا الأوكرانية بأسلحة جوية موجهة بدقة وطائرات مسيرة هجومية.
وأضافت أنها قصفت مرافق بنية تحتية للموانئ المستخدمة لتفريغ الوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى خزانات وقود.
وقالت الوزارة في بيان إن أربع سفن تنقل شحنات للقوات المسلحة الأوكرانية تعرضت للقصف في ميناءي تشورنومورسك ودنيبرو.
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