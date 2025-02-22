روسيا : الاستعدادات جارية لعقد قمة بين بوتين وترمب

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن أن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع مباشر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب، مبينة أن المحادثات تركز على تطبيع العلاقات بين البلدين والتوصل لسبل لحل أكثر الأوضاع تعقيدا.

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