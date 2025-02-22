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روسيا : الاستعدادات جارية لعقد قمة بين بوتين وترمب

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
السبت، 22-02-2025 08:33 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن أن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع مباشر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب، مبينة أن المحادثات تركز على تطبيع العلاقات بين البلدين والتوصل لسبل لحل أكثر الأوضاع تعقيدا.

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف :" إن قمة محتملة بين بوتين وترمب يمكن أن تشمل محادثات واسعة بشأن قضايا عالمية، وليس فقط الأزمة في أوكرانيا، المبعوثان من كلا البلدين سيلتقيا خلال الأسبوعين المقبلين لتمهيد الطريق أمام المزيد من المحادثات بين كبار المسؤولين".

 
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