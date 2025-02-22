روسيا : الاستعدادات جارية لعقد قمة بين بوتين وترمب

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف :" إن قمة محتملة بين بوتين وترمب يمكن أن تشمل محادثات واسعة بشأن قضايا عالمية، وليس فقط الأزمة في أوكرانيا، المبعوثان من كلا البلدين سيلتقيا خلال الأسبوعين المقبلين لتمهيد الطريق أمام المزيد من المحادثات بين كبار المسؤولين".
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