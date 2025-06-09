روسيا: المحادثات بين بوتين وترمب توفر فرصة لاستعادة العلاقات

الوكيل الإخباري- أكد كيريل دميترييف، ممثل الرئيس الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الحوار الأخير بين الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب أحدث تحولًا إيجابيًا في الرأي العام الروسي، وتعد فرصة لتخفيف التوترات واستعادة العلاقات الثنائية.

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