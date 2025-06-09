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روسيا: المحادثات بين بوتين وترمب توفر فرصة لاستعادة العلاقات

روسيا: المحادثات بين بوتين وترمب توفر فرصة لاستعادة العلاقات
علم روسيا
 
الإثنين، 09-06-2025 12:14 ص

الوكيل الإخباري-   أكد كيريل دميترييف، ممثل الرئيس الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الحوار الأخير بين الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب أحدث تحولًا إيجابيًا في الرأي العام الروسي، وتعد فرصة لتخفيف التوترات واستعادة العلاقات الثنائية.

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وأشار دميترييف، الذي يرأس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى أن هذا الحوار يمثل فرصة استراتيجية لخفض التصعيد بين موسكو وواشنطن، ويمهد لتقارب بنّاء بين الجانبين على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل في القضايا الدولية والاقتصادية.

 
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