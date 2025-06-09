روسيا: المحادثات بين بوتين وترمب توفر فرصة لاستعادة العلاقات

وأشار دميترييف، الذي يرأس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى أن هذا الحوار يمثل فرصة استراتيجية لخفض التصعيد بين موسكو وواشنطن، ويمهد لتقارب بنّاء بين الجانبين على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل في القضايا الدولية والاقتصادية.
-
أخبار متعلقة
-
زلزال بقوة 6,3 درجات يهز العاصمة الكولومبية بوغوتا
-
إيران: المقترح الأميركي لا يشير الى رفع العقوبات
-
الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع بيسر وطمأنينة
-
ألمانيا تؤكد التزامها بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري
-
الجيش الروسي يعلن شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية
-
جيش الاحتلال يقول إنه استهدف أحد عناصر حماس في جنوب سوريا
-
ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات
-
الجيش الروسي يدمر 32 مسيرة جوية فوق مقاطعتي كورسك وأوريول خلال ثلاث ساعات