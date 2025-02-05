روسيا تؤكد دعمها للموقف العربي الرافض لتهجير سكان غزة

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف : "ننطلق من موقف الدول العربية التي رفضت تهجير سكان قطاع غزة رفضًا قاطعًا، ونعتقد أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية".
وأضاف بيسكوف: "روسيا تؤكد على أن حل الدولتين، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، هو الحل العادل والمستدام لتحقيق السلام في المنطقة".
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