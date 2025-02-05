 
الأربعاء 2025-02-05 09:31 م
 

روسيا تؤكد دعمها للموقف العربي الرافض لتهجير سكان غزة

علم روسيا
علم روسيا
الأربعاء، 05-02-2025 08:46 م

الوكيل الإخباري-   أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الأربعاء أن روسيا تستند إلى الموقف العربي الموحد الذي يرفض تهجير سكان قطاع غزة إلى البلدان المجاورة.

اضافة اعلان


وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف : "ننطلق من موقف الدول العربية التي رفضت تهجير سكان قطاع غزة رفضًا قاطعًا، ونعتقد أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية".


وأضاف بيسكوف: "روسيا تؤكد على أن حل الدولتين، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، هو الحل العادل والمستدام لتحقيق السلام في المنطقة".

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية تعليق دوام مدارس في المملكة الخميس- اسماء

جانب من الحملة

أخبار محلية إطلاق حملة "الشتاء الآمن" في جرش

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تؤكد دعمها للموقف العربي الرافض لتهجير سكان غزة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يعلن تأجيل أقساط السلف لشهري شباط وآذار

علم ماليزيا

عربي ودولي ماليزيا تؤكد ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية

امطار

الطقس الارصاد : امطار غزيرة قادمة الى هذه المناطق - اسماء

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد لغوتيريش ضرورة دعم الفلسطينيين في نيل كامل حقوقهم

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يحذر من تهجير الفلسطينيين: أي حل لن يكون على حساب أمن واستقرار الأردن



 




الأكثر مشاهدة