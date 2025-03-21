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روسيا تبقي مستوى الفائدة السنوي عند أعلى مستوى

علم روسيا
روسيا
 
الجمعة، 21-03-2025 09:18 م

الوكيل الإخباري-   أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 21% للمرة الثالثة على التوالي، وهو أعلى مستوى له تاريخيًا، في محاولة لكبح التضخم في أسعار السلع والخدمات.

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وجاء في بيان البنك المركزي: "قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% سنويًا، ورغم تراجع الضغوط التضخمية الحالية، إلا أنها لا تزال مرتفعة، إن تشديد السياسات النقدية والائتمانية الذي تم تحقيقه يوفر الأساس اللازم لعودة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول عام 2026".

 
 
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