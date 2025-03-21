روسيا تبقي مستوى الفائدة السنوي عند أعلى مستوى

وجاء في بيان البنك المركزي: "قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% سنويًا، ورغم تراجع الضغوط التضخمية الحالية، إلا أنها لا تزال مرتفعة، إن تشديد السياسات النقدية والائتمانية الذي تم تحقيقه يوفر الأساس اللازم لعودة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول عام 2026".
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