روسيا تبقي مستوى الفائدة السنوي عند أعلى مستوى

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 21% للمرة الثالثة على التوالي، وهو أعلى مستوى له تاريخيًا، في محاولة لكبح التضخم في أسعار السلع والخدمات.

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