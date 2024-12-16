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روسيا تجلي جزءا من موظفي بعثتها الدبلوماسية في دمشق

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أرشيفية
الإثنين، 16-12-2024 08:08 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة مركز العمليات والأزمات بوزارة الخارجية الروسية عبر حسابها على منصة "تلغرام"، عن سحب بعض موظفي بعثتها الخارجية في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت إدارة مركز الأزمات، أنه في الـ15 من ديسمبر الجاري، أقلعت طائرة خاصة تابعة لسلاح الجو التابع لوزارة الدفاع الروسية، من قاعدة حميميم الجوية بسوريا، ناقلة على متنها جزءا من أفراد البعثات الخارجية الروسية في دمشق إلى مطار تشالوفسكي بموسكو.

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وأشارت الوزارة في منشورها إلى أن موسكو قامت بالإضافة إلى ذلك، بإجلاء جزء من موظفي البعثات الدبلوماسية لكوريا الشمالية وأبخازيا وبيلاروس، لافتة إلى أن سفارة البلاد ما زالت تواصل عملها في دمشق.

 

RT

 
gnews

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