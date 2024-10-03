روسيا تجلي رعاياها من لبنان

وقالت الوزارة في بيان، إن الطائرات الروسية بدأت عمليات الإجلاء نتيجة لتصاعد القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية واشتداد حدة المواجهات.
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