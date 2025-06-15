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روسيا تجلي رعاياها وتعلق عمل قنصليتها في طهران

علم روسيا
علم روسيا
 
الأحد، 15-06-2025 11:55 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، إجلاء رعاياها من إيران وتعليق أعمال قنصليتها في طهران، بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي الإيرانية، وردّ طهران بقصف صاروخي على إسرائيل.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "بسبب الوضع الحالي، والتصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران، تعلق الخدمة القنصلية للسفارة الروسية في طهران نشاطاتها موقتا، وسيعلن موعد استئناف الخدمات القنصلية في وقت لاحق".


وكانت السلطات الروسية أوصت الجمعة الماضية، مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل، وأصدرت وكالة الطيران المدني توصيات لشركات الطيران الروسية بوقف تسيير رحلات إلى هذين البلدين وعدم التحليق فوق مجالهما الجوي.

 
gnews

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