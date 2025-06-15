روسيا تجلي رعاياها وتعلق عمل قنصليتها في طهران

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، إجلاء رعاياها من إيران وتعليق أعمال قنصليتها في طهران، بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي الإيرانية، وردّ طهران بقصف صاروخي على إسرائيل.

اضافة اعلان



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "بسبب الوضع الحالي، والتصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران، تعلق الخدمة القنصلية للسفارة الروسية في طهران نشاطاتها موقتا، وسيعلن موعد استئناف الخدمات القنصلية في وقت لاحق".