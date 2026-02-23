الإثنين 2026-02-23 02:10 ص

روسيا تجمد الضرائب على صادراتها من الحبوب

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات
روسيا
 
الإثنين، 23-02-2026 01:32 ص
الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الزراعة الروسية اليوم الأحد، تجميد الضرائب على تصدير القمح والشعير والذرة وغيرها من الحبوب عند مستوى "صفر" للطن، اعتباراً من الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وقالت الزراعة الروسية في بيان:"في ظل الاستقرار النسبي لأسعار الحبوب في البلاد وارتفاع حجم المحاصيل من جميع الأصناف، تم تجميد الضرائب على تصدير الحبوب اعتبارا من الأسبوع المقبل، مشيرة الى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز وتيرة الشحنات الروسية نحو الأسواق الدولية".
 
 


