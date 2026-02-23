روسيا تجمد الضرائب على صادراتها من الحبوب

وقالت الزراعة الروسية في بيان:"في ظل الاستقرار النسبي لأسعار الحبوب في البلاد وارتفاع حجم المحاصيل من جميع الأصناف، تم تجميد الضرائب على تصدير الحبوب اعتبارا من الأسبوع المقبل، مشيرة الى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز وتيرة الشحنات الروسية نحو الأسواق الدولية".
