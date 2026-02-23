روسيا تجمد الضرائب على صادراتها من الحبوب

01:32 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الزراعة الروسية اليوم الأحد، تجميد الضرائب على تصدير القمح والشعير والذرة وغيرها من الحبوب عند مستوى "صفر" للطن، اعتباراً من الأسبوع المقبل. اضافة اعلان





وقالت الزراعة الروسية في بيان:"في ظل الاستقرار النسبي لأسعار الحبوب في البلاد وارتفاع حجم المحاصيل من جميع الأصناف، تم تجميد الضرائب على تصدير الحبوب اعتبارا من الأسبوع المقبل، مشيرة الى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز وتيرة الشحنات الروسية نحو الأسواق الدولية".





