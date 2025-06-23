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روسيا تحذر من اندلاع صراع إقليمي في حال عدم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي

علم روسيا
علم روسيا
 
الإثنين، 23-06-2025 12:15 ص

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، محذرة من اندلاع صراع واسع في المنطقة.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "ما تزال هناك حاجة لتقييم العواقب الناتجة عن هذه العملية، بما في ذلك الأضرار الإشعاعية، لكن من الواضح الآن أن هناك تصعيدًا خطيرًا بدأ، قد يؤدي إلى المزيد من تقويض الأمن الإقليمي والعالمي، وقد ازداد خطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، الذي يعاني بالفعل من العديد من الأزمات، بشكل كبير".

 
gnews

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