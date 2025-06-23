روسيا تحذر من اندلاع صراع إقليمي في حال عدم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، محذرة من اندلاع صراع واسع في المنطقة.

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