روسيا تحذر من اندلاع صراع إقليمي في حال عدم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "ما تزال هناك حاجة لتقييم العواقب الناتجة عن هذه العملية، بما في ذلك الأضرار الإشعاعية، لكن من الواضح الآن أن هناك تصعيدًا خطيرًا بدأ، قد يؤدي إلى المزيد من تقويض الأمن الإقليمي والعالمي، وقد ازداد خطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، الذي يعاني بالفعل من العديد من الأزمات، بشكل كبير".
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