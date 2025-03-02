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روسيا تحسم أمر تسليم بشار الأسد

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد
الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد
الأحد، 02-03-2025 12:54 م
الوكيل الإخباري-  أفادت وكالة "رويترز" أن روسيا لن توافق على تسليم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى أي جهة، مؤكدًا أن هذا الموضوع لم يُطرح من قبل أي طرف دولي وأن مسألة تسليمه ليست ضمن النقاشات أو المطالبات التي تم توجيهها إليها .اضافة اعلان


يأتي هذا التصريح في وقت حساس، حيث تتصاعد الضغوط الدولية على الحكومة الروسية بسبب مطالبات الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع ومطالبات شعبية سورية بتقديم الأسد إلى محكمة دولية بسبب التهم الموجهة له بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب السورية الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات.
 
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