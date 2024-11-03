روسيا تختبر تكنولوجيا الاستفادة من أقمار صناعية قديمة تركها الناتو في الفضاء

الوكيل الإخباري - يقوم خبراء روس باختبار تكنولوجيا استخدام أقمار صناعية قديمة تركتها دول الناتو في الفضاء، بهدف توفير الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في ظروف عمل منظومات الحرب الإلكترونية.



أعلن ذلك لمراسل تاس، مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم استخدام هذا التطوير لتوفير الاتصالات للعسكريين الروس العاملين في منطقة العملية العسكرية الخاصة.



وقال المصدر: "نحن نختبر مشروعا يتعلق بالحصول على معلومات تيليمترية (Telemetry- القياس عن بعد) من خلال إعادة استخدام أقمار الناتو الصناعية. يتم تسجيل المرور الناجح عبر قناة الاتصال. إن التكنولوجيا التي يتم اختبارها هي وسيلة رخيصة إلى حد ما للحصول على اتصالات عبر الأقمار الصناعية في ظروف عمل وسائط التشويش الإلكترونية العاملة على خط التماس القتالي".

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وأشار المصدر إلى أن هواة التواصل بالراديو، يستخدمون في الوقت الحالي، أقمار الناتو الصناعية التي خرجت من الخدمة في المدار لتبادل الرسائل الصوتية.



وأضاف المصدر: "لقد صممنا طريقة تسمح باستخدام قناة الاتصال نفسها للاتصالات الرقمية، أي أننا نقوم بتشفير المعلومات الرقمية في شكل إشارات صوتية، كما حدث سابقا مع أجهزة التلقيم الهاتفي (Dial-up). نحن نستخدم نفس التكنولوجيا وننقل المعلومات التيليمترية من خلال الأقمار الصناعية التي تركها خصومنا في الفضاء".