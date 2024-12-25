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روسيا تختبر سفينة صاروخية جديدة

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 25-12-2024 09:35 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء اختبار سفينة عسكرية جديدة حاملة للصواريخ من نوع Buyan-M.

وقال بيان صادر عن الخدمة:"سفينة ستافروبول من نوع Buyan-M والتي تم تطويرها لصالح الجيش الروسي في إطار المشروع 21631، دخلت بحر البلطيق لتخضع للاختبارات البحرية".

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وأضاف البيان:"خلال الاختبارات سيقوم الفنيون وطاقم السفينة بالتحقق من قدرات السفينة على الإبحار والمناورة في المياه والتحرك بسرعات مختلفة، وعمل جميع معدات السفينة وأنظمة الملاحة وأنظمة الاتصالات الموجودة فيها، واختبار أنظمة التسليح الموجودة في السفينة، واختبار الأسلحة مع الأهداف البحرية والجوية، وبعد انتهاء جميع الاختبارات المطلوبة ستسلم السفينة لأسطول بحر البلطيق الروسي".

و"ستافروبول" هي السفينة رقم 12 من سفن Buyan-M التي تم تصنيعها لصالح سلاح البحرية الروسي. بدأ العمل على تصنيعها عام 2018، وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2024.


يبلغ طول هذه السفينة 75 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 949 طنا، ويمكنها حمل طاقم مكون من 52 شخصا، والحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 2500 ميل بحري في كل مهمة.


وتضم منظومة تسليحها صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة، ومدافع من عيار 100 ملم، وصواريخ "إيغلا" المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات AK-630-2 Duet المضادة للأهداف الجوية والبحرية.

 

RT

 
gnews

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