روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

09:22 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم الجمعة، عن بدء مرحلة الاختبارات الميكانيكية الأرضية لقمر جديد سيستخدم لتوفير خدمات الاتصالات للأرض.





وقالت الوكالة في بيان صحفي:"بدأت شركة ريشيتنيوف التابعة لمؤسستنا بمرحلة الاختبارات الميكانيكية الأرضية لقمر صناعي جديد الذي طورته لتقديم خدمات الاتصالات للأرض، خلال الاختبارات ستتم محاكاة الأحمال التي سيتعرض لها القمر أثناء عمليات نقله، كما سيتم اختبار قدراته على تحمل الاهتزازات والصدمات والتأثيرات الصوتية أثناء عملية إطلاقه إلى الفضاء".



