روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

وقالت الوكالة في بيان صحفي:"بدأت شركة ريشيتنيوف التابعة لمؤسستنا بمرحلة الاختبارات الميكانيكية الأرضية لقمر صناعي جديد الذي طورته لتقديم خدمات الاتصالات للأرض، خلال الاختبارات ستتم محاكاة الأحمال التي سيتعرض لها القمر أثناء عمليات نقله، كما سيتم اختبار قدراته على تحمل الاهتزازات والصدمات والتأثيرات الصوتية أثناء عملية إطلاقه إلى الفضاء".
