الجمعة 2026-01-23 10:08 م

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات
روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات
 
الجمعة، 23-01-2026 09:22 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم الجمعة، عن بدء مرحلة الاختبارات الميكانيكية الأرضية لقمر جديد سيستخدم لتوفير خدمات الاتصالات للأرض.اضافة اعلان


وقالت الوكالة في بيان صحفي:"بدأت شركة ريشيتنيوف التابعة لمؤسستنا بمرحلة الاختبارات الميكانيكية الأرضية لقمر صناعي جديد الذي طورته لتقديم خدمات الاتصالات للأرض، خلال الاختبارات ستتم محاكاة الأحمال التي سيتعرض لها القمر أثناء عمليات نقله، كما سيتم اختبار قدراته على تحمل الاهتزازات والصدمات والتأثيرات الصوتية أثناء عملية إطلاقه إلى الفضاء".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"مطار مدينة عمّان" يستقبل أول طائرة بعد تشغيله

أخبار محلية "مطار مدينة عمّان" يستقبل أول طائرة بعد تشغيله

اليونيسف تعلن إدخال شحنة أولى من المواد التعليمية الترفيهية إلى غزة

فلسطين اليونيسف تعلن إدخال شحنة أولى من المواد التعليمية الترفيهية إلى غزة

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

عربي ودولي روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

بيان توضيحي من مياه اليرموك حول ما جرى في إربد

أخبار محلية بيان توضيحي من مياه اليرموك حول ما جرى في إربد

تفجير قنبلة يدوية قديمة في منطقة خالية بمادبا

خاص بالوكيل تفجير قنبلة يدوية قديمة في منطقة خالية بمادبا

الأردن .. التقويم المدرسي ومواعيد العطل للفصل الدراسي الثاني

أخبار محلية الأردن .. التقويم المدرسي ومواعيد العطل للفصل الدراسي الثاني

ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

أخبار محلية ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

ارتفاع النحاس وأسعار معادن أخرى

أسواق ومال ارتفاع النحاس وأسعار معادن أخرى



 






الأكثر مشاهدة