الأحد 2026-03-22 12:42 ص

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

السبت، 21-03-2026 10:12 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم ⁠السبت، عن أن موسكو تدرس بشكل جدي فرض حظر على تصدير بعض أنواع ‌الوقود ⁠في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.اضافة اعلان


وقالت الطاقة الروسية في بيان صحفي:" نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية جراء الصراع في منطقة الشرق ⁠ستتخذ إجراءات إضافية للسيطرة ⁠على أسعار الوقود ⁠المحلية، وتدرس بشكل جدي فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود الرئيسية والأكثر استهلاكا في السوق الروسية، فيما تتواصل جهود شركات الطاقة المحلية في الإنتاج".
 
 


