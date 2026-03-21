روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم ⁠السبت، عن أن موسكو تدرس بشكل جدي فرض حظر على تصدير بعض أنواع ‌الوقود ⁠في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.





وقالت الطاقة الروسية في بيان صحفي:" نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية جراء الصراع في منطقة الشرق ⁠ستتخذ إجراءات إضافية للسيطرة ⁠على أسعار الوقود ⁠المحلية، وتدرس بشكل جدي فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود الرئيسية والأكثر استهلاكا في السوق الروسية، فيما تتواصل جهود شركات الطاقة المحلية في الإنتاج".







