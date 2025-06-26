الجمعة 2025-06-27 12:02 ص
 

روسيا تدرس فرض حظر كامل على صادرات البنزين

علم روسيا
علم روسيا
 
الخميس، 26-06-2025 11:20 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الخميس، أنها تدرس فرض حظر كامل على تصدير مادة البنزين بجميع أنواعها، لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تشهده البلاد.

اضافة اعلان


وذكرت الهيئة الاتحادية لمكافحة الاحتكار في بيان صحفي:" قدمنا مقترحات لدراستها لفرض حظر على تصدير البنزين، في ظل قفزة كبيرة في أسعار الجملة للبنزين الروسي في السوق المحلية، حيث سجل سعر الطن أعلى مستوى له خلال عامين".


وكانت الحكومة الروسية، فرضت حظرًا مؤقتًا على صادرات البنزين عدة مرات خلال العامين الماضيين، في محاولة لمواجهة نقص الوقود وكبح ارتفاع أسعاره.

 
gnews

أحدث الأخبار

دعوة لتجديد الالتزام بالسلام والعدالة بعد 80 عامًا على ميثاق الأمم المتحدة

عربي ودولي دعوة لتجديد الالتزام بالسلام والعدالة بعد 80 عامًا على ميثاق الأمم المتحدة

جلسة للبرلمان العربي

عربي ودولي وفد من البرلمان العربي يتوجه الجمعة في زيارة لمعبر رفح الحدودي

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية

فلسطين اعتقال متظاهرين في تل أبيب خلال احتجاجات ضد الحرب

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تدرس فرض حظر كامل على صادرات البنزين

القران الكريم

أخبار محلية انطلاق موسم المراكز الصيفية لتحفيظ القران في المفرق

بن غفير

فلسطين بن غفير: أجد صعوبة في تصديق أن نتنياهو سيكرر أخطاء الماضي

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الاردن يعزي بضحايا انفجار محول كهربائي داخل مدرسة في افريقيا الوسطى



 
 





الأكثر مشاهدة