روسيا تدرس فرض حظر كامل على صادرات البنزين

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الخميس، أنها تدرس فرض حظر كامل على تصدير مادة البنزين بجميع أنواعها، لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تشهده البلاد.

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وذكرت الهيئة الاتحادية لمكافحة الاحتكار في بيان صحفي:" قدمنا مقترحات لدراستها لفرض حظر على تصدير البنزين، في ظل قفزة كبيرة في أسعار الجملة للبنزين الروسي في السوق المحلية، حيث سجل سعر الطن أعلى مستوى له خلال عامين".