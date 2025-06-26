روسيا تدرس فرض حظر كامل على صادرات البنزين

وذكرت الهيئة الاتحادية لمكافحة الاحتكار في بيان صحفي:" قدمنا مقترحات لدراستها لفرض حظر على تصدير البنزين، في ظل قفزة كبيرة في أسعار الجملة للبنزين الروسي في السوق المحلية، حيث سجل سعر الطن أعلى مستوى له خلال عامين".
وكانت الحكومة الروسية، فرضت حظرًا مؤقتًا على صادرات البنزين عدة مرات خلال العامين الماضيين، في محاولة لمواجهة نقص الوقود وكبح ارتفاع أسعاره.
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