روسيا تدعو الدول لرفع العقوبات بدلا من التحايل عليها

وأشار إلى أن العقوبات تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وموارد الطاقة.
واعتبر أن المنصات مثل منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ تسمح بالإصغاء إلى البعض الآخر وتبادل الآراء، بما في ذلك حول القضايا الملحة.
-
أخبار متعلقة
-
حزب الله: اشتباكات من مسافة الصفر مع العدو الإسرائيلي
-
إيران تنفي لقاء سفيرها في الأمم المتحدة بإيلون ماسك
-
حزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية في حيفا وجوارها
-
وزير خارجية إسرائيل يهاجم مجموعة الـ20
-
فتح تحقيق بإلقاء قنابل إضاءة على منزل نتنياهو
-
إطلاق قنبلتين ضوئيتين قرب منزل نتنياهو
-
7 شهداء في غارة ليلية على لبنان
-
الإعلام العبري يكشف تفاصيل مسودة اتفاق في لبنان