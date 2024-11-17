روسيا تدعو الدول لرفع العقوبات بدلا من التحايل عليها

الوكيل الإخباري- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين أن روسيا تدعو الدول الشريكة لرفع العقوبات بدلا من التحايل عليها.

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وقال بانكين للصحفيين على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ في عاصمة بيرو مدينة ليما، يوم السبت، ردا على سؤال ما إذا كان هناك أي تناقض بين حرية التجارة وفرض العقوبات: "طبعا، هناك تناقض مباشر... كيف يمكن الحديث عن السوق الحرة ونظام التجارة الحرة عندما توجد هناك عقبات في كل مكان".