 
الأحد 2024-11-17 03:25 ص
 

روسيا تدعو الدول لرفع العقوبات بدلا من التحايل عليها

نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين
نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين
الأحد، 17-11-2024 02:46 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين أن روسيا تدعو الدول الشريكة لرفع العقوبات بدلا من التحايل عليها.

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وقال بانكين للصحفيين على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ في عاصمة بيرو مدينة ليما، يوم السبت، ردا على سؤال ما إذا كان هناك أي تناقض بين حرية التجارة وفرض العقوبات: "طبعا، هناك تناقض مباشر... كيف يمكن الحديث عن السوق الحرة ونظام التجارة الحرة عندما توجد هناك عقبات في كل مكان".

 

 وتابع: "بلا شك، علينا أن ندعو زملاءنا لإعادة النظر في تلك المواقف. وما نقوم به هو التحايل على بعض الإجراءات. ولكن كما تعرفون، التحايل هو أمر واحد. ويجب رفع العقوبات، وهذا أمر آخر، لأن العالم كله يعاني منها".

وأشار إلى أن العقوبات تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وموارد الطاقة.

واعتبر أن المنصات مثل منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ تسمح بالإصغاء إلى البعض الآخر وتبادل الآراء، بما في ذلك حول القضايا الملحة.

 
gnews

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