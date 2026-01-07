روسيا ترسل غواصة لمرافقة ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة الاستيلاء عليها قبالة فنزويلا

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤول أميركي، أن روسيا أرسلت غواصة وسفنا بحرية أخرى لمرافقة ناقلة النفط المتقادمة "بيلا 1". اضافة اعلان



